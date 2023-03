Les enquêtes de l'inspecteur 0-0. Qui a volé les rayures du zèbre ?

- Un orang-outan impassible et un caméléon émotif s'associent pour résoudre les affaires les plus farfelues. -? La collection " Premiers romans " : des one-shots ou des séries, illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau pour accompagner les progrè et les envies de lecture des enfants. Au coeur du Kenya, un horrible crime a été commis ? : on a volé les rayures du zèbre ? ! Mais pas n'importe quel zèbre ? ! Non ? ! La star des zèbres. L'incroyable, l'extraordinaire, l'unique Jean-Pierre Paul-Mathieu, alias JPPM, le fameux chanteur au succès interplanétaire. Pour résoudre cette énigme et confondre le coupable, une seule solution ? : l'inspecteur O-O du SEIC, le Service des Enquêtes Incroyablement Compliquées. Accompagné de son nouvel assistant, Alcide le caméléon, expert en camouflage, l'orang-outan détective parviendra-t-il à dénouer cette mystérieuse affaire ?? Rien n'est moins sûr. Mais l'habile enquêteur a plus d'un tour dans son sac.