Fausse couche. De la souffrance à la découverte de soi

15 % des grossesses donnent lieu à des arrêts de grossesse, soit 200 000 par an ! Ces femmes vivent encore cette expérience seules, sans que leurs douleurs soient entendues, soutenues et réconfortées convenablement. Dans ce guide, vous trouverez des conseils pour traverser la souffrance de la fausse couche et cheminer, à votre rythme, vers la guérison. L'autrice, en partageant ses expériences personnelles, vous accompagne à travers le tumulte des émotions tout au long du deuil. Grâce aux informations pratiques, aux témoignages et aux méditations de consolation, vous aurez des clés pour : Dépasser la souffrance physique et psychique ; Explorer à nouveau, et pas à pas, votre propre sensibilité ; Vous réapproprier votre corps et guérir. A destination des femmes qui vivent et ont vécu une fausse couche, de l'autre parent, de leur entourage proche et des professionnels de santé.