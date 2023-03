CROSSED Soul

A Miami, lors d'une chaude matinée ensoleillée, une joggeuse est retrouvée morte, égorgée dans un parc. L'unique témoin du meurtre est confiée à Steve, le fils aîné d'Elisha et Peter, à son tour entré au FBI et désireux de marcher dans les pas de sa mère malgré ses méthodes peu orthodoxes. Pourtant, lorsqu'on lui confie la mission de la dernière chance, Steve peut compter sur Jenna, sa partenaire et amie d'enfance afin de retrouver celui que la presse a déjà surnommé : l'homme au chapeau.