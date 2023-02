Mélanges de l'Ecole française de Rome 134-2/2022 : Antiquité. Edition

La revue de référence sur l'Antiquité Les Mélanges de l'Ecole française de Rome - Antiquité (MEFRA) publient des articles portant sur l'histoire, la culture et l'archéologie des mondes anciens en Méditerranée, en particulier en Italie, en Afrique du Nord et dans les Balkans, mais portant également sur les interactions entre cet espace et le reste du monde antique. Ils publient aussi des dossiers thématiques en lien avec les fouilles et les programmes scientifiques de l'EFR, et plus généralement des études relevant de diverses disciplines (histoire, archéologie, archéométrie, épigraphie, philologie, droit etc.), de la Préhistoire à la fin de l'Antiquité.