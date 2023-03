Dans la cour

1986. Barnabé Voisin a 15 ans. Passionné de musique, il retrouve sa bande de copains, Hercule, Emile, Antoine, John, Kadour et Jean-Albert. Ces inséparables amis s'apprêtent à vivre toutes leurs premières fois¬ : leur groupe de rock, les manifs, les clopes en douce, les filles... Mais lorsque les profs interrogent Barnabé sur ses parents, il écrit machinalement : " Décédés ". Alternant le récit à la première personne d'un jeune lycéen et celui d'un adulte interrogeant la mort prématurée de ses parents, Jérôme Rebotier nous entraîne dans un roman personnel, drôle et émouvant, où le parcours initiatique d'un adolescent et sa joie de vivre l'emportent sur les fractures originelles.