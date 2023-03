Le rubis sacré. Les marchands vénitiens à la fin du XIIIème siècle

Vous êtes partis de la Sérénissime Venise avec votre famille un matin de l'An de grâce 1271 en mission commerciale et diplomatique vers l'Orient lointain. Jeune marchand vénitien d'à peine 17 ans dans une île étrange, au bout du monde, envoyé extraordinaire du grand Khan Koubilaï, le très vénéré et très craint empereur de Chine, quelle étrange destinée que la vôtre ! Mais tout est possible pour un Polo. Dans vos veines coule le sang des grands marchands vénitiens et vos pas vous ont conduit jusqu'au bord de la terre : de quoi écrire un livre des merveilles !