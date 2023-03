Quand les difficultés de la vie font éclore de belles histoires. Gazelle Punch : coup utilisé en boxe pour mettre K. O. A 15 ans, Dempsey et Livia sont abîmés par la vie. Violette, 50 ans, les accueille chez elle pour 15 jours. Elle vit seule au coeur de la forêt en Ardèche mais elle est entourée d'amis (et d'un chat très perspicace). Les rencontres et les activités sportives s'enchaînent au même rythme que les provocations mais, peu à peu, les crises de nerfs et d'angoisse s'estompent. Une nouvelle rencontre vient bouleverser le groupe et le coeur de Livia. En s'ouvrant à la vie et aux autres, Dempsey, Livia et Salomon découvriront l'histoire de Violette mais aussi le plus incroyable des secrets... Ajoutant ainsi un peu de magie à cette expérience de toute une vie !