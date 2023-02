Guerre et Paix

L'édition spéciale en version bilingue abrégée de l'oeuvre mondialement connue pour ceux qui veulent approcher ce grand texte, si actuel. La guerre boulverse les destins, le retour vers la vie et la paix est lent, mais inéluctable chez Tolstoï. Un romain-épopée, un chef-d'oeuvre. La Russie entre en guerre aux côtés de l'Autriche contre La France et Napoléon marche sur Moscou. L'aristocratie, encore inscouciante, s'amuse et converse en français, rêve de gloire militaire. Ils vont se retrouver face à la vraie guerre, celle qui va détruire les vies et les âmes : " Il regardait les Français s'approcher de lui qui, quelques instants auparavant, brulait de les atteindre et de les sabrer, trouvait maintenant leur approche si effrayante qu'il n'en croyait pas ses yeux. [... ] "Voudraient-ils me tuer ? . /. . / Me tuer, moi, que tout le monde aime tant ? . . ". Sur fond de grands évènements historiques, Austerlitz, Borodino, l'incendie de Moscou - Tolstoï peint l'histoire des familles qui face aux épreuves doivent faire des choix : le sacrifice de soi, la compassion, l'amour du prochain et de son pays.