L'Obsession. Apprenez à reconnaître les esprits qui se manifestent

Kardec nous dit qu'il faut être initié aux principes de la science du spiritisme pour bien le comprendre. Pour ceux qui pratiquent la médiumnité, il importe qu'ils connaissent, afin de se tenir sur leurs gardes, le danger qu'ils peuvent encourir. Ce que Kardec appelle l'Obsession est l'emprise que peut avoir un esprit défunt sur une personne médium. Il peut arriver à s'immiscer dans ses pensées et arriver à influencer son jugement. Le cas le plus grave étant la possession, mot que n'aime pas Kardec et il s'en explique. L'Obsession est très sous-estimée, encore aujourd'hui. Elle est imputable à de nombreuses perturbations, désordres mentaux et physiques. A travers des cas précis, Kardec passe en revue les principaux caractères qui décèlent l'origine des communications spirites. Un homme imparfait ne devient pas parfait après sa mort ! Quiconque se donne la peine d'étudier la science spirite ne se laissera jamais séduire, il sait à quoi s'en tenir sur le pouvoir des Esprits, sur leur nature et sur le but des relations que l'homme peut établir avec eux.