Guide illustré du zen

Cet ouvrage offre un tableau complet des différents aspects du bouddhisme zen Sôtô qui intègrent les enseignements essentiels du bouddhisme à la pratique quotidienne. Avec des illustrations dynamiques et détaillées et une écriture claire et imagée, l'auteur nous amène ainsi à la découverte du bouddhisme en décrivant avec chaleur et exactitude les pratiques et des formes du zen S ? t ? . Que vous fassiez vos premiers pas dans un dojo ou que vous pratiquiez depuis des années, ce livre profond et créatif deviendra un fidèle compagnon en explorant des sujets tels que : - un bref historique du bouddhisme zen, - une vue d'ensemble des représentations des divers bouddhas et bodhisattvas, - une introduction aux différentes pratiques du zen, incluant la méditation, la pratique dans le travail et en prenant les repas, - l'essentiel concernant les fêtes, cérémonies, instruments et habits religieux. Il montre que le zen n'est quelque chose de lointain mais s'inscrit dans notre vie quotidienne