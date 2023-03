Ash, le bâtisseur de civilisation Tome 3

Grâce aux livres, une civilisation va renaître de ses cendres ! "On surnomme l'hiver la saison de la mort". Pour retrouver la culture perdue de l'ancienne civilisation, le jeune Ash fait renaître les techniques apicoles d'antan. Néanmoins, les souvenirs douloureux de la mort de son ami refont surface à l'approche de l'hiver. Il se met alors en tête de créer un remède pour éviter que d'autres ne meurent d'un simple "rhume'. Peu après, son amie Maika tombe malade et perd connaissance. Le médicament qu'a développé Ash possède des effets indésirables et nocifs et le jeune garçon va alors devoir prendre une décision importante...