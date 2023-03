Les Russes blancs : retracer la vie d'un ancêtre. Tome 2

Vous avez un ancêtre Russe "blanc" , mais que signifie "blanc" ? Il a quitté la Russie au moment de la Révolution ou après la guerre civile, mais que s'est-il vraiment passé à cette époque ? Vous vous souvenez de quelques vieux récits entendus à la table familiale ... de quoi s'agissait-il encore ? Vous aimeriez en savoir plus, comprendre le pourquoi du comment de son parcours, mais par où commencer ? Il y a bien une caisse contenant des photos jaunies, des vieilles médailles, quelques icônes et de vieux documents dont certains écrits en cyrillique. Mais vous ne parlez pas russe, ou à peine. Et puis, vous vous dites qu'il y a sans doute peu de chance de retrouver d'autres traces après tout ce temps. Car vous pensez que tout a probablement été détruit durant la Révolution, ou durant les guerres, ou par les communistes. Pourtant, il est tout à fait possible de remonter le temps et de refaire le chemin de l'exil en sens inverse. L'auteur partage ici toutes les pistes parcourues durant ses trois années de recherches. Il y a beaucoup de traces à découvrir dans des archives abondantes certes, mais dispersées à travers le monde, un guide est nécessaire. NB. Un premier volume détaille le contexte historique, ce second volume porte sur la démarche de recherche.