Le livre animé de mes 2 ans

Le premier livre animé des 2 ans de bébé ! Conçu pour les enfants de 2 ans, cet ouvrage cartonné est interactif avec des volets à soulever pour développer la curiosité. Sous les quatre volets se cachent les couleurs. A l'enfant de les retrouver ! Une approche ludique et interactive des premières notions, pour s'éveiller au monde, au langage et aux livres et faire ses premiers apprentissages. Les illustrations tendres et drôles de Tiago Americo accompagnent cet ouvrage.