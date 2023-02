L'homme est le reflet de sa pensée

L'homme devient ce qu'il pense. Chacun de nos choix, tout ce que nous faisons et qui nous constitue provient d'abord de pensées, conscientes ou non. S'il est un livre essentiel à lire, et relire, pour tous ceux qui s'intéressent à la vie intérieure, la spiritualité, c'est bien celui-ci. A la fois direct, beau et profond, ce livre majeur de James Allen est une véritable pépite. Evitant l'écueil de la culpabilisation, il est au contraire porteur et sait nourrir notre intériorité avec douceur et détermination. Ecrivain et philosophe britannique, James Allen est né le 28 novembre 1864 à Leicester (Angleterre). Il est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, tous sources d'inspirations humanistes et spirituelles et dont le rayonnement ne cesse de croître. Ce livre, son oeuvre la plus célèbre, a connu un grand succès dès sa publication en 1902 et fait désormais figure de classique. - Texte intégral et nouvelle traduction inédite -