Evernight Tome 2

L'amour impossible entre une jeune vampire et un chasseur de vampires. Sans nouvelles de Lucas depuis six mois, Bianca ne désespère pas. Un jour ils seront de nouveau ensemble, même si elle doit pour cela affronter ses pires ennemis : les tueurs de vampires de la Croix noire. Mais une menace surgit à Evernight Academy : des forces obscures, puissantes et anciennes, cachent un terrible secret susceptible de bouleverser la vie de Bianca. A moins que le danger ne réside ailleurs. Au sein même de la communauté des vampires... Plus que jamais, il faudra à Bianca du sang froid et de la détermination pour démêler le vrai du faux, les amis des ennemis.