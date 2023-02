Nos racines invisibles

La filiation passe-t-elle seulement par les liens du sang ? Etudiante en archéologie, Romie vit une existence plutôt solitaire depuis la mort de sa mère, et alterne chantiers de fouilles au Brésil et cessions de travail sur sa thèse à Lyon. Si elle s'entend bien avec son père et sa grand-mère, elle n'a jamais pu avoir de discussions profondes avec eux, et a toujours eu l'impression qu'ils n'avaient rien en commun. A force d'étudier l'Histoire, elle finit un jour par avoir envie de partir à la rencontre de la sienne et, poussée par un inexplicable pressentiment, elle décide de faire un test ADN. Alors que sa grand-mère veut l'aider à rencontrer l'amour et l'inscrit sur le même site de rencontres que celui qu'elle fréquente, et que son père cherche à entrer dans le Livre Guinness des Records par tous les moyens (y compris en soufflant sur un petit pois), c'est dans une quête de ses racines que Romie se lance. Et ce qu'elle va découvrir bouleversera sa vie et son avenir.