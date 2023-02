Mon cahier de remèdes aux épices. Se soigner grâce aux bienfaits naturels des épices

Saviez-vous que votre placard à épices est en fait une véritable armoire à pharmacie ? Par exemple, une pincée de curcuma dans du miel permet de soigner un aphte, mâcher une feuille d'estragon calme le rhume des foins, la cannelle aide à surmonter les nausées... Ce cahier propose de mettre à profit de manière très concrète les vertus des épices en fonction des petits tracas de santé du quotidien. Présenté par symptômes et affections, il permet de trouver en quelques secondes des remèdes simples à 40 maux courants tels que la toux, les verrues, le hoquet, les maux de tête, l'angoisse, etc. C'est l'idéal pour se soigner ainsi que toute la famille avec efficacité, rapidement et à moindre coût !