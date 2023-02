S'entrainer aux cas cliniques

Ce livre vise à optimiser vos chances de réussite à l'épreuve de cas cliniques de l'internat de pharmacie en proposant 45 cas cliniques classés en huit concours blancs corrigés en détail. Tous les étudiants qui ont passé le concours de l'internat de pharmacie le disent : il faut multiplier les entraînements pour obtenir un bon classement ! Ce livre vous propose la correction la plus détaillée de 45 cas cliniques se rapprochant le plus possible de ceux tombés lors des concours des années précédentes ainsi que de nouveaux sujets conformes à l'épreuve (plusieurs items dans un même cas clinique). Les cas cliniques sont classés au sein de huit concours blancs et sont corrigés en détail (mots-clés importants et barême chiffré). Les corrections sont ponctuées de remarques et mettent en avant les notions à maitriser pour le concours. L'étudiant a donc tous les repères pour s'auto-évaluer, assimiler les méthodes, et retenir les réponses fondamentales.