Seignelay Colbert de Castlehill (1735-1811). Un évêque entre Lumières écossaises et Contre-Révolution

L'ouvrage rassemble les communications du colloque des 8/9/10 décembre 2020 tenu virtuellement à l'Institut catholique de Toulouse. Il était consacré à l'étrange figure de Seignelay Colbert de Castlehill, né à Inverness, le 13 août 1735 dans une famille presbytérienne et mort à Londres, évêque anticoncordataire et animateur de la Petite Eglise le 15 juillet 1811. Vicaire général de Loménie de Brienne à Toulouse, fréquentant les salons parisiens, en particulier celui de Madame du Deffand, il fut le guide de l'économiste Adam Smith et de son élève le futur duc de Buccleuch à Toulouse et dans le Sud-Ouest de Bordeaux à Montpellier de mars 1764 à octobre 1765. Sa correspondance avec David Hume, le duc de Buccleuch et Smith comme avec Condorcet montre un épistolier plein d'esprit et en même temps un administrateur soucieux de remplir au mieux ses obligations. Colbert est l'auteur d'un livre sur le droit de la nature et d'un projet de paix perpétuelle.