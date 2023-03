Mon potager pouvoir d'achat

Produire plus pour acheter moins : le guide du potager anti-crise. Tout ce qu'on produit soi-même, on n'a pas besoin de l'acheter : c'est sans doute la meilleure des raisons pour cultiver son potager ! Du semis à la récolte, en passant par la planification, le choix des variétés et la succession des cultures, tout ce qu'il faut savoir pour optimiser son potager, et réussir à récolter plus en dépensant moins.