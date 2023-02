Victoria et Owen sont des rivaux acharnés. Nora et Luke sont amis en ligne. Qui pourrait croire que ces deux couples ont quelque chose en commun ? De toutes les décisions que la brillante avocate Victoria Clemenceaux a jamais prises, une inoubliable aventure d'une nuit avec son adversaire Owen Pohl est soit la pire... soit la meilleure. Une chose est sûre : ces rivaux de longue date ne vont pas laisser leur attirance torride les empêcher de gagner la plus grande affaire de leur carrière. Heureusement, Victoria et Owen ont quelqu'un à qui parler de leurs ennemis jurés. Mais ils sont loin de se douter que leurs "amis" en ligne, Nora et Luke, sont ceux-là mêmes qu'ils détestent dans la vraie vie. Alors que Nora et Luke se rapprochent en ligne et que Victoria et Owen ont du mal à résister à leur indéniable attirance, la frontière entre amour et haine s'estompe. Lorsque la vérité éclatera, leur alchimie en ligne fonctionnera-t-elle dans le monde réel, ou leur rivalité constante brisera-t-elle leur lien ? #MF #RomanceContemporaine #EnnemiesToLovers #RencontreEnLigne --- "Une magie totale pour Je t'aime ! Non attends, je te hais ! L'humour d'Elizabeth Davis a fait de cette romcom torride et fougueuse un délice à lire... un must pour les fans des romcoms de Nora Ephron ! " DENISE WILLIAMS "Intelligent, sexy et féministe, Je t'aime ! Non attends, je te hais ! est une délicieuse lettre d'amour aux amis d'Internet et à Nora Ephron. Elizabeth Davis vient de devenir un auteur à acheter d'office pour moi". ANNETTE CHRISTIE