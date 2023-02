Vaincre ses monstres intérieurs. Les clés pour les décrypter et les apprivoiser, grâce à la mythologie

A partir des récits de monstres de la mythologie grecque, le lecteur reçoit un enseignement sur la part obscure du psychisme, et apprend à la chevaucher et à s'en libérer. Cette part obscure peut être individuelle ou collective. Les monstres ont pour vocation d'être vaincus ou tués par des héros. Apprenons donc à devenir héros de nous-mêmes par la connaissance de ces monstres et des chemins pour les vaincre. Quand l'être humain se met en tête d'être l'égal des dieux, un monstre horrible lui fait vite prendre conscience de sa vulnérabilité. Pour son développement spirituel, l'être humain est appelé à accomplir ses propres 12 travaux d'Hercule, à savoir vaincre les monstres en lui-même, sa part d'ombre, ou dit autrement, ses " démons " (les religions bien comprises ne disent pas autre chose). Chaque récit de monstre raconte son histoire, fait l'objet d'une analyse, d'un enseignement personnel et spirituel, et d'une leçon à retenir, pour une mise en pratique concrète. Des éléments de culture peuvent être également transmis.