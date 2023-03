Objets vivants

Cet ouvrage explore les ressemblances et les imbrications, mais aussi les antagonismes et les divergences entre le vivant et le non-vivant. Comment le vivant et le non-vivant se juxtaposent ou s'ignorent, comment disparaissent les barrières entre le vivant et le non-vivant, quels sont les risques auxquels s'expose le vivant dans son commerce avec le non-vivant – voilà des questions abordées dans ce recueil de textes. Au-delà de leurs rapports topologiques/spatiaux, il s'agira aussi de saisir la vie et la non-vie dans leur portée historique/temporelle : sont évoqués, au fil des pages, les vitalistes de Montpellier, Henri Bergson, Richard Dawkins et, surtout, les philosophes qui pensent notre actualité.