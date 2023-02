Confinement torride. Edition

Nathan s'inscrit sur un site de rencontre pour deux mauvaises raisons : l'anonymat qu'il procure et la possibilité de ne dévoiler que ce qui l'arrange de son passé et de son présent. Donc, aucune inquiétude pour son date de la soirée. Après tout, une nuit de plaisir est toujours bonne à prendre. Et quelle nuit ! C'est l'apothéose pour Nina. La rencontre physique confirme ce qu'elle éprouve déjà depuis leurs nombreux tchats. Malheureusement, devoir quitter ce charmant jeune homme le lendemain lui laisse comme un goût d'inachevé. Elle sait qu'une nuit ne lui suffira jamais. Parfait ! Le destin va se charger de lui donner satisfaction. L'annonce brutale d'un confinement général va déclencher un cataclysme. Le rendez-vous d'un soir se transforme en une cohabitation forcée de deux semaines, obligeant à un partage de chaque instant. Rien de mieux pour apprendre à se connaître, découvrir les qualités de chacun, mais surtout, les travers de l'autre... voire les secrets si bien gardés. Combien de temps avant que Nathan ne dévoile sa véritable identité ? Quelle conséquence sur l'attirance et les sentiments qu'éprouve déjà Nina ? Une chose est certaine, personne n'aura jamais vécu de confinement aussi intense. Mais la fusion des corps permettra-t-elle l'union des coeurs ?