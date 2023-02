Turbulences dans l'économie mondiale. Transition énergétique, bouleversements démographiques, raréfaction des ressources

La volatilité économique est de retour ! La volatilité économique est de retour ! La crise de la zone euro, le retour des guerres commerciales, la crise climatique puis la crise Covid et la guerre en Ukraine ont amené l'économie mondiale dans une nouvelle ère de turbulences. Cette succession de chocs bouleverse l'ordre économique mondial qui a prévalu pendant les 30 années précédentes. La "mondialisation heureuse" semble désormais révolue et les chaînes d'approvisionnement pourraient être durablement perturbées du fait de rivalités exacerbées entre Etats et de la raréfaction des ressources. La lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, impératives, pourront occasionner des mouvements particulièrement violents sur les prix des matières premières et par voie de conséquence sur l'inflation. Par ailleurs, ces crises qui ont nécessité l'intervention massive de l'Etat dans l'économie, ont conduit à la remise en cause de certains dogmes du capitalisme tels que l'austérité budgétaire ou l'indépendance des banques centrales... Après l'analyse des bouleversements auxquels l'économie mondiale est confrontée, les auteurs envisagent des perspectives d'évolution.