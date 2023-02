L'enfant exposé à la violence conjugale. Comprendre, intervenir et protéger

Comprendre et accompagner les enfants victimes de violences conjugales. "Une approche très humaine et humaniste d'une réalité sociétale actuelle et interpellante" Les violences faites aux femmes sont multiples. Les réseaux de soutien s'activent chaque jour davantage pour les protéger. Les auteurs de cette violence intime commencent eux aussi à être pris en charge. Mais les enfants ? Sont-ils préservés ? Nous voudrions le croire mais la réalité nous prouve le contraire. Ils souffrent réellement de vivre auprès d'un père qui exerce une violence sur leur mère. Qu'éprouvent-ils ? Avec quelles conséquences identitaires ? Ces enfants vont développer des schémas de défense. Entre peur, résignation, honte ou haine, ils vont composer, coûte que coûte, tant bien que mal, avec cette réalité. Une réalité qui variera selon qu'ils sont fille ou garçon. Leur devenir adulte en sera marqué, parfois terriblement, souvent profondément. S'appuyant sur une longue pratique thérapeutique et sur de nombreux exemples ou témoignages, l'auteur clarifie les expériences fondamentales qu'un enfant pris dans la tourmente conjugale peut rencontrer. Il tente de dégager du sens de tous ces cas de figure, d'en comprendre les impacts, très variables d'un enfant à l'autre, et d'approcher au plus près la réalité intime de ces " enfants du passé dans les adultes d'aujourd'hui ".