Ginette Rimbault, psychanalyste du réel. Les enfants, le deuil et l'inceste

Aldo Naouri. Extrait de la préface "Et me voilà à rédiger la préface de cet ouvrage voulu par l'Association Docteurs Bru et dont la rédaction a été confiée à Luc Massardier. J'ai fait ce que j'ai pu pour donner une idée, aussi vague et orientée fût-elle, de la stature de Ginette. Je pense qu'elle aurait beaucoup aimé cet ouvrage. Luc Massardier a eu la sagesse en effet de ne pas se muer en biographe soucieux de rapporter le moindre détail de la vie du sujet de son étude. Il a préféré, d'une façon intelligente et avec toute l'admiration qu'il lui porte, ne pas cesser de la faire parler, de porter jusqu'à nous sa vision du monde, nous la rendant vivante et nous permettant de percevoir l'étendue et l'importance de l'approche qu'elle a développée en toute discrétion et dont lui sont redevables - on ne le sait pas assez - tous les services de pédiatrie français et européens. Pierre Royer confiait qu'elle était la collaboratrice de son service la plus demandée par les instances internationales".