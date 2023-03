Bretagne. 6e édition

Un guide Lonely Planet 100% testé sur le terrain, et riche en secrets locaux, pour découvrir le meilleur de la Bretagne. Un guide tout en couleurs illustré par des dizaines de photos, avec une couverture de l'ensemble de la Bretagne : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan. NOUVEAU : une sélection de 10 randonnées issues de la FFRandonnée pour partir sur les plus beaux sentiers de la région ! NOUVEAU : L'ensemble des sites et adresses du guide géolocalisées grâce à son smartphone ! Un cahier détachable avec deux itinéraires majeurs pour découvrir la région à vélo : la Vélodyssée de Roscoff à Nantes, la Vélomaritime de Roscoff à Saint-Malo. 10 suggestions d'itinéraires sans voiture, d'un grand week-end à 15 jours, pour prendre le temps d'explorer la région de façon plus écolo à pied, à vélo, en train, en bateau... Des pastilles vidéo à lire sur son smartphone, pour avoir un avant-goût de la région. Des pistes audio pour écouter des pages d'histoire et de littérature. Tous les sites incontournables de la Bretagne en un seul volume : la côte de Granit Rose, le cap Fréhel et le fort La Latte, la presqu'île de Crozon, la pointe duRaz, le golfe du Morbihan, Belle-Ile-en-Mer, Saint-Malo... Une sélection des meilleures adresses : des restaurants (des grandes brasseries de fruits de mer aux crêperies modestes), les meilleurs hébergements dans les principaux centres touristiques... Un chapitre sur l'architecture et le patrimoine, un autre sur le renouveau celtique.