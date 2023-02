La vie des oiseaux. Avantages et inconvénients de la vie en communauté

Une approche singulière et fascinante de la vie sociale des oiseaux par une grande spécialiste des oiseaux. Des exemples d'organisation de communautés d'oiseaux du monde entier. De très nombreuses espèces d'oiseaux n'adoptent pas l'approche isolationniste de la nidification et de l'établissement d'un territoire. Si l'endroit idéal pour nicher n'est pas celui où l'on trouve de la nourriture en abondance, des oiseaux choisissent d'y créer une colonie de reproduction - des familles s'installent près les unes des autres et font la navette entre le nid et les aires d'alimentation. Ces "agglomérations" aviaires dynamiques et assourdissantes peuvent nous rappeler nos propres villes : les citoyens vivent côte à côte mais défendent farouchement leur propre petit cercle d'espace contre l'intrusion de leurs voisins. Les différends, la rivalité, la jalousie et la tromperie sont monnaie courante, mais lorsqu'un danger extérieur menace un individu, toute la communauté se lève pour faire face à la menace. Ce livre explore la forme et la fonction des sociétés d'oiseaux à travers le monde, de la forêt tropicale à l'île isolée, et jusque sur les toits de nos propres villes. Auteure, photographe et illustratrice, Marianne Taylor a travaillé sept ans dans l'édition, spécialisée dans les ouvrages sur les oiseaux, avant de collaborer à la revue Birdwatch. En qualité d'auteure, elle a déjà publié plus de 30 livres sur l'histoire naturelle, dont certains publiés en français chez Delachaux et Niestlé et récemment Chouettes et hiboux le livre de toutes les espèces aux éditions du Gerfaut. Elle a écrit un certain nombre de guides pour la Royal Society for the Protection of Birds qui est la plus grande organisation pour la protection des animaux en Europe, comptant plus d'un million de membres.