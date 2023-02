Introduction to English Law. Le livre incontournable pour les étudiants en Droit

Cet ouvrage permet d'offrir un certain nombre de bases essentielles en droit anglais, de se familiariser avec le vocabulaire juridique anglais et quelques notions phares de la grammaire anglaise. Rédigé en anglais, il permet de favoriser une immersion linguistico-juridique afin de faciliter les parallèles entre le droit français et son équivalant anglais (par exemple, le droit des contrats avec le Contract Law). Ce manuel se concentre sur les grands chapitres du droit anglais : le système judiciaire, les professions juridiques, le droit des obligations, le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit de la famille, le droit pénal, le droit des trusts, l'étude de quelques pays de Common Law autre que l'Angleterre pour comprendre comment le droit anglais est assimilé en dehors de ses frontières originelles. Il est destiné aux étudiants en Licence et en Master de Droit, dans le cadre de la préparation à l'examen d'entrée du CRFPA, ou d'un voyage en Erasmus + dans un pays situé hors de la sphère du droit civiliste.