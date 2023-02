Mon métier aura du sens

Artisan upcycleur, restauratrice humaniste, journaliste du Vivant, commerçant à la voile... Partout en France, des femmes et des hommes démontrent qu'il est déjà possible de remettre du sens dans son quotidien et d'accomplir ses rêves. Durables, solidaires et au service du Vivant, les métiers d'avenir ne sont plus seulement accessibles à une minorité de pionniers. Etudiants ou professionnels en quête de repères, découvrez dans ce livre une galerie de portraits et d'avis d'experts tout à la fois boussoles, porte-drapeaux et phares dans la nuit : autant de preuves enthousiasmantes qui montrent que nous pouvons chacune et chacun renouveler les possibles et contribuer à la société de demain.