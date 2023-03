L'entretien infirmier en santé mentale. L'apport systémique dans une profession en mutation

L'entretien infirmier, en s'intéressant à ce que souhaite le patient et à ce qui est important pour lui, constitue la base et le fondement de toute relation thérapeutique et donc de tout projet de soins. Il permet au patient de devenir acteur de sa prise en charge. Les auteurs apportent une méthodologie pour sa conduite, pointent les éléments nécessaires à la création d'une relation de confiance. Ils montrent de manière très pédagogique que le métier d'infirmier, sans méconnaître les loyautés institutionnelles, peut s'enrichir d'une nouvelle fonction relationnelle au profit d'actions en santé mentale multiples, complexes et diversifiées.