Le coeur d'une grand-mère. Edition

Au coeur d'une campagne jaune et orange, dans une petite maison toute jaune sous un ciel orange, vivaient une grand-mère et sa petite-fille. Toutes deux avec un coeur ensoleillé et heureux, un peu comme les journées les plus jaunes de l'été. Une histoire magique et pleine de tendresse dédiée à l'amour qui unit les coeurs des grands-parents à ceux de leurs petits-enfants.