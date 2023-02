Comprendre l'aikido

Qu'est ce que l'aikido ? Pourquoi l'aikido ? Comment décrire cet art avec justesse, et surtout avec des mots imprégnés d'Occident alors que cet art est tout entier façonné par son pays de création, par sa langue, par sa culture ? Ce livre donne beaucoup de réponses à ces questions, et à bien d'autres, concernant un art si sublime que Jigoro Kano, le fondateur du judo lui-même, y voyait " l'art martial suprême ". Dans un grand survol du concept aïkido et de ses détails, Olivier Gaurin décrit avec minutie la trame de fonctionnement de cet art. Ni ouvrage purement technique, ni non plus livre mystique ou purement philosophique, ce livre contient à foison les réponses aux doutes, et organise le nécessaire pour répondre à tant de questions que se posent les pratiquants occidentaux. Sa richesse est le reflet d'une expérience riche, humble, mais ouverte et sincère, d'un amoureux de la vérité. Un immense panorama y est livré, un panorama d'altruisme aussi pragmatique que raisonnable. Ce livre, en cela, se place dans la droite ligne des trésors de la connaissance.