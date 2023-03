Journal de bord d'un joyeux bordel !. La vie de parents illustrée

Un récit illustré pour plonger avec douceur dans le tourbillon de la parentalité ! Dans ce journal de bord illustré, la romancière à succès et maman Sophie Astrabie croque de sa jolie plume - associée à des illustrations modernes - " le joyeux bordel " de la vie de parent. Au fil des pages, les chroniques de ce récit feront écho à coup sûr à tout ce que vous pouvez vivre au quotidien : crises, colères, nuits difficiles, angoisses, chamboulement dans le couple... Mais aussi les joies, les surprises, la transmission et tout le bonheur d'être parents. Elles viendront tantôt vous toucher droit au coeur avec tendresse, tantôt vous faire rire, tantôt vous faire réfléchir... Sous un angle volontairement optimiste, joyeux et léger, à l'heure où ces sujets sont souvent traités sous le prisme des difficultés, ce livre est l'allié idéal pour vous autoriser à déculpabiliser, alléger votre charge mentale et prendre du recul face au quotidien souvent (très) mouvementé de la vie de parents !