Je me libère du grignotage. La méthode douce en 21 jours pour venir à bout de mes compulsions alimentaires !

Un programme anti-grignotage inédit et efficace pour garder le plaisir et gérer les excès ! Plus de 35 % des Français grignoteraient tout au long de la journée. Loin du petit goûter que l'on s'accorde pour nous donner un coup de pep's, le grignotage mène à des problématiques plus profondes : hausse du poids, augmentation de la fatigue due à la surcharge du système digestif, surcharges des toxines générant à terme l'apparition de maladies, hausse des maladies cardiovasculaires mais aussi baisse de l'estime de soi. La solution pour faire barrage à ces envies intempestives ? Offrir à son corps les bons aliments, au moment juste de la journée, nourrir correctement nos cellules. Vous identifierez les causes physiques et émotionnelles du grignotage, les pièges à éviter pour s'en libérer une bonne fois pour toutes. Une méthode sur 4 semaines pour remettre les compteurs à zéro et repartir sur des bases solides et pérennes. Inclus : des recettes faciles à mettre en place. La clé d'un bien-être quotidien, plus vitalisant !