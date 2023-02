Je rends ma serre bioclimatique. 27 aménagements écologiques

Tous les conseils pour utiliser sa serre toute l'année sans alourdir son empreinte écologique ! Un sujet très actuel, jusqu'ici jamais traité dans un livre : comment rendre sa serre bioclimatique, afin de l'utiliser toute l'année, de façon la plus écologique possible. Près de 30 techniques et aménagements sont détaillés dans ce livre facile d'accès, qui rendra de grands services à tous les jardiniers disposant d'une serre ou souhaitant en installer une. La serre du 21e siècle sera bioclimatique ou ne sera pas !