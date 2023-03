La pensée de Paul Diel. Voyage au centre de sa tête

Nous avons tant de raisons de nous intéresser à la psychologie ! Que ce soit pour mener notre vie de tous les jours, pour trouver un équilibre plus serein, pour asseoir sur des bases solides la sagesse et la morale, pour s'orienter dans un monde déroutant, ou satisfaire notre curiosité concernant notre mystérieux monde intérieur... En se basant sur une méthode d'auto-observation, le psychologue francoautrichien Paul Diel, mort il y a un demi-siècle, a proposé une description réaliste du fonctionnement psychique dans ses différents aspects : sain ou malade, conscient ou inconscient, rationnel ou illogique. Pour vous rendre accessible cette magistrale théorie de l'équilibre mental et vous faire apprécier ses nombreuses applications concrètes, la plume en verve de Jean-Manuel Traimond vous guide dans un fascinant "voyage au centre de la tête" .