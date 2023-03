En 1997, Titanic fait de Kate Winslet la nouvelle coqueluche du box-office international. C'est pourtant loin des paillettes et du glamour hollywoodien que la jeune actrice britannique entend mener sa carrière. En plusieurs films et autant d'interprétations marquantes, Winslet se ressaisit de son image et prouve que sa filmographie ne saurait se réduire à un rôle unique, aussi emblématique soit-il. Attachée à son indépendance, l'actrice choisit ses projets en fonction de son propre tempérament marqué par une discrétion éloquente. De Créatures célestes à Mare of Easttown, de Holy Smoke à The Reader, le présent ouvrage se propose de comprendre les différentes facettes et les multiples sources (de la littérature à la peinture) constitutives de la personnalité artistique de Winslet. Caractérisation des rôles, importance de l'adaptation, techniques de jeu, évolution des registres et des approches sont étudiées à travers de nombreuses analyses de ses représentations à l'écran. Kate Winslet, la discrète se présente comme le premier ouvrage consacré à l'une des plus brillantes interprètes du cinéma contemporain. 260 photogrammes des films en couleur