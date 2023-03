Le petit livre vert. Le changement commence par moi

Qu'est-ce qu'un milieu naturel ? un écosystème ? Quelle est la place de l'être humain face aux problèmes globaux complexes de l'énergie, de la pollution, de la consommation ou des modes de vie ? Que penser de l'énergie nucléaire ? Existe-t-il des concepts et des penseurs qui pourraient nous guider ? Quels sont les principes applicables en droit de l'environnement ? Peut-on considérer l'écologie comme une pratique, un moyen de transformer le monde qui nous entoure ? Quelle terre et quel socle de valeurs léguons-nous aux générations futures ? Peut-on penser aujourd'hui en terme de citoyenneté planétaire ? Ne nous y trompons pas. Les questions posées par l'écologie nous ramènent inévitablement à nous-même. Il s'agit, sans se décourager, d'adopter des convictions robustes, de fortifier notre engagement, puis d'agir par nous-même. Le changement de nos conceptions intimes, de nos modes de pensée sont un préalable indispensable à résoudre les impasses planétaires auxquelles nous faisons face. La révolution humaine, où l'origine du changement tire sa source dans notre esprit, permet de s'engager dans l'action. Chaque personne est actrice de son propre changement intérieur ; elle peut trouver l'énergie de changer les liens humains autour d'elle. La dualité homme/nature ne peut se transformer qu'en se basant sur la révolution humaine de chaque personne. Des valeurs personnelles plus profondes doivent se substituer à notre prédation insatiable des ressources terrestres : la créativité, la générosité, le soin et l'ouverture aux autres, l'éducation, le don de soi, suivant les désirs et les aspirations propres à chaque personne. Ces valeurs spirituelles forment la nouvelle frontière de l'esprit qui s'ouvre à nous, librement. Dans les interactions complexes entre les êtres vivants, c'est à nous de découvrir le sens de nos actions, d'avancer et de construire à partir de nos propres ressources. L'auteur propose à la jeunesse un élan, une construction, un espoir à notre portée. Notre destinée est entre nos mains.