Les murmures du ciel ou quand revient Jeanne

Voici l'histoire de Jeanne après sa mort. Le ciel gronde mais ne murmure plus à l'oreille de celle qui, finalement, ne brûla pas à Rouen. Sous la pluie, elle chevauche et s'en va rencontrer ceux qui l'ont cru perdue. Ses frères de lait, Pierre et Jean, puis les compagnons qui la suivirent autrefois. Une nouvelle mission l'anime et la guide : envers et contre tous, même le roi, elle libérera le duc d'Orléans des Anglais. Chapitre manquant de la vie de la Pucelle, ce roman s'infiltre dans chaque part d'ombre de la légende. A travers une prose épique, aux entournures médiévales, Erik L'Homme réussit le pari de réécrire Jeanne.