Going Wild Tome 5 : On ne brise pas les crocs d'un loup 

"L'ombre de Saint-Leu... Méfie-toi de l'ombre de Saint-Leu... La mort noire aux deux visages. ". . L'avertissement de la chamane du Nord ne saurait être plus clair : la Louve aux deux visages doit être édentée pour la survie des meutes des Cévennes. Alors que la Louve Nourricière est prise en embuscade par la jumelle qu'elle a nourrie à la mamelle, les Loups de Saint-Leu peinent à protéger leur territoire. Affaiblis, attaqués de tous côtés, au coeur même de leur Tanière, leur nombre se fait peau de chagrin et l'extinction n'est qu'à une patte. Car on ne brise pas les crocs d'un Loup... il meurt avec. Et si la survie de la meute n'était plus entre leurs pattes, mais entre les mains d'ennemis d'hier ? Entre les crocs d'un nouvel Alpha ? #MM #Loup #Meute #Métamorphe Fin de la série