Adam et Marco, deux hommes mystérieux, ont décidé de s'isoler du monde pour vivre avec leurs amis au coeur de la forêt vosgienne. Dans les cimes, l'un laisse sa singularité s'exprimer et l'autre trouve la sérénité. Pourtant, un soir, lorsqu'Adam pénètre dans sa cabane, là-haut dans les frondaisons, tout bascule dangereusement. Qui s'est introduit dans sa cabane ? Qui vient troubler son univers soigneusement ordonné ? Insidieusement, le monde extérieur rattrape ceux qui pourtant s'étaient retirés, il s'impose à eux. Profitant du couvert, des hommes inquiétants rôdent autour de la cabane, de la maison, et surtout de ses occupants. L'étonnement fait place à l'angoisse quand la violence s'étend sur la forêt. Mais que cherchent ces hommes étonnamment impitoyables ? Poussés dans leurs retranchements, les amis s'exposent et se découvrent. Près d'Adam qui bouleverse l'équilibre qu'il a patiemment et nécessairement construit, Marco va-t-il retrouver l'élan vital qui sommeille en lui pour sauver ses amis ?