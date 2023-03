Lire tout seul avant de savoir lire, c'est possible avec Mini Bulles. Des premières BD à découvrir dès 3 ans : une BD sans texte conçue pour les petits. Les petits entrent naturellement dans les livres par les images : sans le soutien du texte, les images portent toutes les étapes du récit sans ellipse narrative. Sans texte, chacun est libre de se raconter l'histoire comme il le souhaite : à partir des images, l'enfant passe à l'oral et fait des phrases pour vous raconter l'histoire ou lire tout seul. Dans cette histoire : Dur, dur quand on est timide de se mêler aux autres... Heureusement, il suffit parfois de se laisser simplement porter par la chance et de suivre un petit fil magique pour sortir de sa coquille et découvrir des trésors de réconfort. Une BD toute douce pour donner courage et confiance, à découvrir dès 3 ans. Dans chaque BD, un volet dépliant "Suivez-le guide" pour accompagner les parents et vous donner les clefs d'entrées dans une BD sans texte. Une BD de Mathis, auteur et dessinateur de livres jeunesse.