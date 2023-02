Les anges déchus ne reviendront pas pour toi

" - Faites-le taire ! Tout ce que cet homme dira ne sera que mensonge et garnison ! - Garni... Vous voulez dire trahison ? - Trahison, ce n'est pas le mot qu'on utilise quand on guérit d'une maladie ? " Séphora, habitante du monde d'en haut, recherche la vérité sur la disparition de son père. Est-il mort ? Exilé ? L'a-t-il abandonnée ? Elle cherche désespérément des réponses que personne, pas même sa mère, ne veut lui donner. Dans cet univers décalé dicté par les Dix Commandements, où chacun s'amuse à détourner les règles pour en tirer profit, il lui est difficile de trouver des réponses. Sont-elles dans le monde d'en bas, auprès de ceux qui ont transgressé les Commandements ? En quête de vérité, elle sera prête à tout pour découvrir ce qu'il s'est passé. Elle ne se doute pas de ce que ce véritable voyage initiatique va provoquer. Dans cette pièce, le mot y est roi. La parole est créatrice, punitive, on en joue, on la déjoue. Loin d'être satirique ou caricaturale, la pièce dépeint avec humour et légèreté un monde dans lequel tout serait pris " au mot ". 14 personnages Genre comique 5 actes, 5 lieux Environ 75 minutes