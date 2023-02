La malédiction de Taran Tome 2 : De flamme et de lumière

Le feu qu'elle maîtrisait si aisément est devenu son plus grand adversaire et la consume lentement... Taran Wird est capable d'invoquer le feu et la foudre. Elle s'est liée à Gemini, commandant en second de la meute de Squaw Valley de la région du Lake Tahoe, seul garou à posséder la faculté de se scinder en deux loups. Mais, bien qu'ils soient âmes soeurs, les insécurités de Taran les ont éloignés. Suite à une blessure qui l'a laissée avec un membre zombie, Taran lutte pour maîtriser sa magie. Mais quand son bras et son pouvoir se retournent contre elle, affectant ceux qu'elle aime le plus, elle prend conscience qu'elle ne peut plus porter ce fardeau seule. Même si l'option qui lui reste ne lui plaît pas. L'unique façon de regagner le contrôle est de rejoindre et d'être formée aux côtés du clan de sorcières locales, celles-là mêmes qui ont cherché à la bannir quand ses trois soeurs et elle ont emménagé dans cette région mystique. Bien que Taran fasse des efforts, les enseignements ne sont pas faciles et l'affaiblissent et la brisent émotionnellement. Pourtant, Taran doit apprendre, et apprendre vite. Car le temps presse. #UrbanFantasy #Paranormal #Vampires #Romance #Sorcières #Magie