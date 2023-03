En appuyant sur les pucess sonores de ce livre qui a pour thème Pâques, les enfants pourront écouter cinq enregistrements drôles et printaniers. Le lapin de Pâques se promène dans la campagne et rencontre des canards, des agneaux et des oisillons. Les enfants auront plaisir à écouter cinq enregistrements d'animaux et à rechercher les oeufs de Pâques qui se cachent sur chaque page.