Les Yeux d'Auschwitz. Trois familles sinti victimes des recherches médicales dévoyées de la scientifique nazie Karin Magnussen

Docteure en biologie, Karin Magnussen a propagé la doctrine raciale du national-socialisme grâce à son livre, Outils de politique raciale et démographique, qui fut édité à trois reprises sous le Troisième Reich et s'adressait aux professeurs de biologie. Née en 1908, elle grandit dans la ville hanséatique de Brême, étudia à Göttingen, passa un doctorat puis parvint à intégrer en 1941 le célèbre Institut Kaiser-Wilhelm d'anthropologie, d'hérédité humaine et d'eugénisme, situé à Berlin-Dahlem. Ses travaux scientifiques portaient sur les yeux, notamment les yeux vairons (hétérochromes). Au mois de mars 1943, une famille de Sinti présentant cette particularité fut déportée au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Le Dr Josef Mengele promit à Magnussen de lui faire parvenir leurs yeux s'ils venaient à décéder. De fait, les différents membres de la famille, dont certains firent l'objet d'expérimentations, moururent tous dans un bref laps de tempsA ; une autopsie révéla que les enfants avaient été assassinés par une injection dans le coeur. Peu après, Magnussen disposait de leurs yeux sur sa table à l'Institut et en réalisait des coupes histologiques. Ce livre décrit en détail ces événements et documente une science raciste qui a planifié la mort de ses victimes. Magnussen est revenue à Brême après 1945. Elle a continué à enseigner... la biologie dans un lycée de Brême, sans être jamais inquiétée.