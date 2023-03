Par un matin lumineux, le narrateur écrivain s'éveille dans le calme raffiné d'une maison de Sarajevo. Les brumes de ses rêves tardent à se dissiper, et voilà que viennent toquer à sa porte et s'asseoir dans un recoin de son imagination d'étranges personnages. Il nous raconte les frasques de Bonneval pacha, le tragique destin d'un vizir déchu, les affres d'un baron condamné à mentir, la fin d'un prince aux yeux tristes, le choix radical de la jeune esclave Jagoda, les confidences d'un géomètre jaloux, la mélancolie du scribe de Dubrovnik... Dans une narration inspirée des Mille et Une Nuits, Contes de la solitude dépeint entre grandeur et décadence les faiblesses humaines et brosse de fascinants portraits. C'est un ravissement et un ensorcellement.