Lune rouge ados. La clé du bonheur pour votre fille cyclique et pour vous

Si vous comprenez comment vous et votre fille vivez les changements du cycle menstruel, alors vous pouvez identifier laquellen des quatre femmes vous exprimez actuellement et laquelle des quatre filles votre fille exprime. Cela devient la base sur laquelle vous pouvez construire une relation interactive plus harmonieuse et une communication plus positive et enthousiaste, et cela crée également la compréhension mutuelle, clé de votre survie ensemble !